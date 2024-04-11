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Секрет идеального газона раскрыт: С этой травой вы забудете о прополке и стрижке

Секрет идеального газона раскрыт: С этой травой вы забудете о прополке и стрижке

22:13, 11 апр 2024

Каждый дачник мечтает любоваться ухоженным, зеленым газоном перед своим домом. Но порой ежедневный уход кажется слишком трудоемким. Специалисты Телеграм-канала «Легко на даче» открывают простое решение, которое навсегда изменит ваше представление об идеальном газоне.

Секрет заключается в сочетании газонной травы и белого ползучего клевера. Это растение не только значительно замедлит рост основного покрытия, но и придаст ему сочности, мягкости и ухоженного вида. Более того, клевер привлечет на ваш участок пчел, что поможет повысить урожайность, а следовательно, и улучшит общее состояние вашего приусадебного хозяйства.

Еще один весомый плюс — практически полное отсутствие необходимости постоянно стричь такой газон. Достаточно лишь нерегулярно подравнивать его, чтобы поддерживать аккуратный и опрятный внешний вид.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы газон
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