Секрет идеального газона раскрыт: С этой травой вы забудете о прополке и стрижке

22:13, 11 апр 2024

Каждый дачник мечтает любоваться ухоженным, зеленым газоном перед своим домом. Но порой ежедневный уход кажется слишком трудоемким. Специалисты Телеграм-канала «Легко на даче» открывают простое решение, которое навсегда изменит ваше представление об идеальном газоне.

Секрет заключается в сочетании газонной травы и белого ползучего клевера. Это растение не только значительно замедлит рост основного покрытия, но и придаст ему сочности, мягкости и ухоженного вида. Более того, клевер привлечет на ваш участок пчел, что поможет повысить урожайность, а следовательно, и улучшит общее состояние вашего приусадебного хозяйства.

Еще один весомый плюс — практически полное отсутствие необходимости постоянно стричь такой газон. Достаточно лишь нерегулярно подравнивать его, чтобы поддерживать аккуратный и опрятный внешний вид.

Автор: Семен Подгорный