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Забудьте о перхоти: 2 доступных средства, которые творят чудеса

Забудьте о перхоти: 2 доступных средства, которые творят чудеса

22:19, 11 апр 2024

Красивые, здоровые волосы - визитная карточка каждого человека. Однако за этой привлекательной картинкой часто скрываются проблемы с кожей головы, такие как назойливая перхоть.

Несмотря на распространенность этого неприятного явления, существуют простые и эффективные способы с ним справиться. В этой статье мы поделимся проверенными рецептами от известного трихолога, которые помогут вам вернуть волосам ухоженный вид.

Одной из основных причин появления перхоти является загрязненность кожи головы. Врач-трихолог Эдуард Бучаров советует регулярно очищать ее с помощью самых простых средств, которые найдутся практически в каждом доме. Например, регулярное втирание поваренной соли в кожу головы, а затем тщательное ее смывание шампунем, позволяет удалить ороговевший слой клеток. Не менее эффективно использование для этих целей обычного хозяйственного мыла. Промывание им волос при наличии проблем с перхотью дает заметные результаты уже через непродолжительное время.

Еще одно проверенное народное средство от перхоти - маска из лука. Для ее приготовления нужно измельчить луковицу и нанести кашицу на кожу головы. Оставив ее на 60 минут, затем необходимо тщательно смыть. Этот простой, но действенный рецепт, позволяет оздоровить волосы и эффективно избавиться от неприятной проблемы.

«Все не так просто»: Врач перечислила неожиданные причины появления перхоти — помогут не шампуни «Все не так просто»: Врач перечислила неожиданные причины появления перхоти — помогут не шампуни
Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы красота перхоть
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