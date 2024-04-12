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Как правильно выбрать самую свежую и полезную клубнику: хвостик расскажет самое важное

Как правильно выбрать самую свежую и полезную клубнику: хвостик расскажет самое важное

09:40, 12 апр 2024

Чтобы быть уверенными в качестве и свежести ягод клубники, которые вы принесёте домой, важно знать, на что обращать внимание при покупке. Агроном Владимир Викулов раскрывает секреты выбора идеальной клубники.

Внешний вид - первое, на что следует обратить внимание. Проверьте, нет ли помятых, испорченных или обесцвеченных ягод в вашей корзине. Целостность и естественный цвет - верные признаки свежести.

Не меньшее значения имеет состояние хвостика каждой ягоды. Если он сочный и зелёный, то клубника была собрана совсем недавно. Увядший, сухой хвостик говорит о том, что ягоды пролежали какое-то время. Такая клубника вряд ли порадует вас максимумом пользы и насыщенного вкуса.

Кроме визуального осмотра, Викулов советует подходить к закупкам клубники с особой ответственностью. Отдавайте предпочтение проверенным, надёжным продавцам, чтобы быть уверенными в том, что ягоды выращивались без нарушений и с соблюдением всех необходимых агротехнических требований.

Заключительный штрих - тщательная промывка клубники перед употреблением. Сначала можно использовать раствор воды и пищевой соды, а затем сполоснуть ягоды чистой водой. Это поможет избавиться от возможных остатков удобрений или пестицидов.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы клубника
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