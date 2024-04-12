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«10 минут кошмара»: О чем Гагарину приказано было молчать

«10 минут кошмара»: О чем Гагарину приказано было молчать

09:51, 12 апр 2024

Имя Юрия Гагарина уже более шести десятилетий олицетворяет собой триумф советской космической программы и величайшее научное достижение ХХ века — первый пилотируемый полет человека в космос. Однако, как оказалось, в записях самого космонавта кроется куда более драматичная история, которую он по велению властей был вынужден скрывать долгие годы.

Советский летчик Юрий Гагарин стал одним из самых известных людей минувшего столетия, совершив 12 апреля 1961 года первый в истории человечества полет в космос на корабле «Восток-1». Однако до недавнего времени точные подробности того легендарного полета оставались строго засекреченными. Лишь теперь, спустя 63 года, писатель Владимир Губарев приоткрыл завесу тайны, раскрыв, что в ходе своего исторического путешествия Гагарин пережил 10 мучительных минут ужаса за свою жизнь.

Как стало известно, при возвращении на Землю произошел сбой в работе тормозной двигательной установки: разделение космического корабля на два модуля, предусмотренное расчетами, не происходило. Гагарин в этот момент четко осознавал, что оказался на грани гибели.

«Я знал, что по расчету это должно произойти через 10-12 секунд после выключения тормозной установки», — впоследствии отмечал он в своих записях.

Однако космонавт сохранял хладнокровие и не поддался панике. Он передал на Землю, что все прошло штатно, не сообщив о критической ситуации. К счастью, через 10 мучительных минут разделение все же произошло, и Гагарин благополучно совершил посадку. Тем не менее, советскому руководству было решено скрыть от ликующих граждан подробности полета, а отчет самого космонавта был помещен под гриф «строго секретно».

«Прощайте, товарищи!»: что скрывали власти СССР о драматических событиях первого космического полета Гагарина – мог погибнуть 11 раз «Прощайте, товарищи!»: что скрывали власти СССР о драматических событиях первого космического полета Гагарина – мог погибнуть 11 раз
Автор: Алия Карачурина
Фото: Global Look Press
Теги: Гагарин Юрий
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