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Измельчаем селёдку с этими продуктами и получаем обалденный паштет

Измельчаем селёдку с этими продуктами и получаем обалденный паштет

10:21, 12 апр 2024

Существует распространенное мнение, что паштет можно готовить исключительно из печени. Однако это всего лишь распространенное заблуждение - в действительности, паштет можно приготовить на основе и других продуктов, в частности, сельди. Хотя многие хозяйки даже не подозревают об этой гастрономической возможности, приготовить столь вкусную намазку из сельди не представляет никакой сложности.

Для создания паштета из сельди вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов. Впрочем, несмотря на лаконичность рецепта, конечный продукт получится настолько утончённым и соблазнительным, что вы будете готовить его снова и снова.

Ключевые ингредиенты:
- 250 грамм филе сельди
- 1 яблоко
- 3 плавленых сырка
- 2 ст.л. подсолнечного масла
- соль и паприка - по вкусу

Для начала очистите яблоко от кожуры и косточек, затем дважды прокрутите его через мясорубку вместе с филе сельди. Тёрка поможет вам измельчить плавленые сырки, которые нужно затем смешать с подсолнечным маслом, солью и паприкой. Тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте паштету настояться в холодильнике в течение нескольких часов.

Получившийся паштет отлично сочетается с различными видами хлеба. Попробуйте сами и убедитесь, что вкусный паштет можно приготовить не только из печени.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты намазка сельдь
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