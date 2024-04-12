Фитофтора и вредители не страшны: простой способ защитить помидоры с помощью одного растения

10:30, 12 апр 2024

Для многих садоводов выращивание вкусных и здоровых томатов — настоящее испытание. Эти культуры подвержены атакам различных вредителей, а также многочисленным болезням, способным погубить весь урожай. Традиционно для борьбы с этими проблемами используются химические средства, но это может нанести непоправимый вред не только растениям, но и самим садоводам. К счастью, существуют простые и эффективные природные решения, одно из которых — соседство чеснока на томатной грядке.

Чеснок — это настоящий защитник для томатов. Благодаря содержащимся в нем фитонцидам, он способен отпугивать множество вредных насекомых, включая паутинного клеща и тлю. Более того, чеснок помогает защитить кусты от коварной болезни — фитофтороза, вызываемой простейшими грибками, которые распространяются по почве в виде спор. Просто высадив чеснок рядом с томатами, вы существенно снижаете риск атаки этих «пожирателей растений».

Чтобы усилить защитные свойства чеснока, достаточно надрезать его листья в нескольких местах, что приведет к более активному выделению фитонцидов. Более того, присутствие чеснока даже повышает урожайность томатов!

Еще одним способом усиления степени защиты томатных кустов является использование чеснока в качестве подкормки. Достаточно приготовить настой из нескольких зубчиков и опрыскать им растения. Таким образом вы получаете двойную выгоду — чеснок не только отпугивает вредителей, но и обогащает томаты питательными веществами.

Автор: Алия Карачурина