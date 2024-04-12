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Секретный метод для рекордного урожая перца: простой трюк за 3 дня до высадки

Секретный метод для рекордного урожая перца: простой трюк за 3 дня до высадки

10:41, 12 апр 2024

Залог успешного выращивания перца - это правильная подготовка рассады перед высадкой в открытый грунт или теплицу. Огородник Виктория Радзевская делится профессиональными советами, как обеспечить здоровье и быстрое укоренение рассады.

За 3-4 дня до высадки рассаду необходимо подготовить. Прежде всего, Виктория советует прекратить полив, чтобы стебли растений стали более гибкими и выдерживали пересадку. За 8 часов до пересадки можно слегка напитать корни, погрузив контейнеры с рассадой в теплую воду. Это поможет легко извлечь растения из земляного кома при высадке.

Не менее важно также постепенно закалять рассаду. Резкая смена условий после пересадки обычно вызывает стресс у растений, поэтому Виктория рекомендует проводить процесс закаливания плавно. Если рассада предназначена для теплицы, ее нужно ставить в центр сооружения, где прямые солнечные лучи не будут обжигать листья. Постепенно время нахождения в теплице увеличивается с 1 часа до нескольких ночей перед высадкой. Для открытого грунта закалку осуществляют путем выноса контейнеров на улицу.

Бросьте эти отходы в лунку при посадке перца в грунт: урожай будет рекордным Бросьте эти отходы в лунку при посадке перца в грунт: урожай будет рекордным
Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы огород перцы
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