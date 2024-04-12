Чистота на полгода: 2 ложки этого копеечного средства сделают окна безупречно сияющими

10:47, 12 апр 2024

Уборка в доме - та еще головная боль для любой хозяйки, особенно после зимы, когда на окнах скапливается вездесущая грязь и пыль. Но решение есть - и оно под рукой! Простое домашнее средство на основе лимонного сока поможет очистить стекла до сверкающей чистоты и защитит их от повторного загрязнения.

Главная проблема при мытье окон в том, что даже после тщательной уборки на них снова быстро появляется слой пыли и грязи. Это приносит массу неудобств и требует еще одних трудозатрат. Но оказывается, избавиться от этой напасти можно с помощью доступных ингредиентов, которые есть практически в каждом доме.

Для создания эффективного очищающего средства нужно всего лишь смешать 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока с 1,5 литрами чистой воды. Простота приготовления и минимум затрат делают этот рецепт настоящей находкой для любой хозяйки. После нанесения средства на стекла и короткой выдержки их нужно протереть насухо тряпкой из микрофибры.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru