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Удивительный результат: зачем опытные дачники обрезают вишню «под ноль» весной

Удивительный результат: зачем опытные дачники обрезают вишню «под ноль» весной

11:08, 12 апр 2024

С первыми лучами весеннего солнца у дачников начинается горячая пора. Важно успеть подготовить землю, высадить культуры, обеспечить молодым растениям должный уход. Однако, зачастую в этой суете забывается не менее важная процедура — весенняя обрезка деревьев.

Как утверждают эксперты канала «Огород», своевременная обрезка вишни весной — это залог её здоровья и обильного плодоношения в будущем. Этот несложный, но крайне важный процесс необходимо проводить в апреле, когда на деревьях начинают распускаться новые почки.

Внимательно осмотрите ветки вишни — если какие-то из них лишены почек, значит, они погибли и подлежат немедленному удалению прямо до ствола. Также обрежьте сломанные, кривые, больные и поврежденные насекомыми побеги. Не забудьте избавиться от «волчков» — молодых отростков на стволе, которые забирают питательные вещества у дерева и не дают ему нормально развиваться.

Куда более эффективной будет и крона, если вы избавитесь от лишних веток, не образующих её основу. В результате ваш вишневый сад будет выглядеть ухоженным и аккуратным, а его плоды — крупными и сладкими.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы сад вишня
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