Получите богатый урожай картофеля: вот что рекомендует сделать агроном с клубнями прямо сейчас

11:45, 12 апр 2024

Огородная пора не за горами, и каждый, кто собирается вырастить на своем участке обильный урожай картофеля, должен тщательно подготовиться к этому процессу заранее. Агроном с многолетним стажем, доцент и кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева раскрывает все тонкости правильной предпосадочной подготовки клубней, которые помогут получить действительно отличный урожай, которым можно будет даже с соседями поделиться.

Первым делом Нелли советует тщательно промыть картофельные клубни и подержать их в теплой воде. Этот простой шаг "пробудит" клубни, подготовив их к активному росту. Затем специалист рекомендует продезинфицировать их в растворе марганцовки, чтобы защитить от возможных вредителей и болезней.

Следующим важным этапом Гуляева называет прозеленение клубней. Разместив их на подоконнике или в стеклянных банках, можно за 15-20 дней достичь равномерного позеленения, что станет эффективным барьером от грызунов и вредных насекомых. Дальше клубни нужно прорастить в темном теплом месте, чтобы ростки достигли 4-5 сантиметров.

Агроном отмечает, что для посадки лучше всего использовать картофелины размером с куриное яйцо - они содержат достаточно питательных веществ для роста. Мелкие клубни можно высаживать по 2-3 штуки в лунку. А крупные клубни за несколько дней до посадки нужно разрезать пополам, после чего подсушить и присыпать золой.

Завершающий шаг перед посадкой - сделать поперечные надрезы или снять полоску кожуры на клубнях. Это стимулирует пробуждение спящих почек и увеличивает количество ростков, что в итоге повысит урожайность.

Автор: Алия Карачурина