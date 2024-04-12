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Редиска вырастет за 16 дней: скороспелые сорта для теплицы

Редиска вырастет за 16 дней: скороспелые сорта для теплицы

15:01, 12 апр 2024

Одной из первых культур, которые можно успеть вырастить до наступления жары, является редис. Садовод Виктория Радзевская поделилась подборкой наиболее скороспелых и вкусных сортов, которые дают обильный урожай сочного, нежного и остренького корнеплода.

Редис «Дуся F1» и «Мечта Алисы F1»
Эти гибридные сорта отличаются высокой устойчивостью к стрелкованию и быстро созревают — всего за 22-25 дней после появления всходов. «Мечта Алисы» радует круглыми корнеплодами весом около 30 граммов, а плоды «Дуси» имеют яркую малиновую окраску, нежную мякоть без горечи, что делает их идеальным выбором для детского питания.

Редис «Лёшка F1»
Этот гибридный сорт созревает рекордно быстро — всего за 16 дней после появления всходов. Его яркие красные корнеплоды с белой мякотью отличаются свежестью и отсутствием горечи. Кроме того, они не дрябнут и не растрескиваются, сохраняя товарный вид.

Редис «16 дней»
Как следует из названия, этот сорт также радует ранним 16-дневным сроком созревания. Его округлые, ярко-красные корнеплоды весом около 15 граммов имеют легкую пикантную остроту.

Редис «Ням-Ням» и «Жара»
Эти сорта отличаются не только скороспелостью, но и яркими, насыщенными вкусовыми качествами, богатым витаминным составом. Они станут отличным дополнением к весеннему рациону.

Вырастет сочная и крупная редиска: нужно лишь бросить в землю это бесплатное удобрение Вырастет сочная и крупная редиска: нужно лишь бросить в землю это бесплатное удобрение
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород редис
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