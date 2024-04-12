Рекордный урожай яблок: простой секрет от китайских садоводов
22:57, 12 апр 2024
Мечтаете о пышных ветках, увешанных румяными яблоками? Не тратьте время на сомнительные подкормки! Китайские садоводы давно раскрыли секрет рекордных урожаев: простой трюк с болтом и гайкой.
Привяжите гайку с болтом к веревке или проволоке и подвесьте ее на конец плодоносящей ветки. Под весом груза ветка опустится, заняв горизонтальное положение. Это «обманывает» яблоню, заставляя ее думать, что ветка перегружена.
В ответ на мнимую угрозу дерево активизирует защитные механизмы, закладывая больше плодоносящих почек. Результат — обильный урожай вкуснейших яблок!
Метод подходит для веток любого размера. Для крупных ветвей вместо болта и гайки можно использовать камни.
Помимо стимуляции плодоношения, искусственный наклон ветвей способствует развитию корневой системы, делая дерево более крепким и выносливым.
Садоводы, опробовавшие этот хитрый прием, отмечают значительное увеличение количества яблок.