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Рекордный урожай яблок: простой секрет от китайских садоводов

Рекордный урожай яблок: простой секрет от китайских садоводов

22:57, 12 апр 2024

Мечтаете о пышных ветках, увешанных румяными яблоками? Не тратьте время на сомнительные подкормки! Китайские садоводы давно раскрыли секрет рекордных урожаев: простой трюк с болтом и гайкой.

Привяжите гайку с болтом к веревке или проволоке и подвесьте ее на конец плодоносящей ветки. Под весом груза ветка опустится, заняв горизонтальное положение. Это «обманывает» яблоню, заставляя ее думать, что ветка перегружена.

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В ответ на мнимую угрозу дерево активизирует защитные механизмы, закладывая больше плодоносящих почек. Результат — обильный урожай вкуснейших яблок!

Метод подходит для веток любого размера. Для крупных ветвей вместо болта и гайки можно использовать камни.

Помимо стимуляции плодоношения, искусственный наклон ветвей способствует развитию корневой системы, делая дерево более крепким и выносливым.

Садоводы, опробовавшие этот хитрый прием, отмечают значительное увеличение количества яблок.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы сад яблоня
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