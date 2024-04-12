Необычный способ защитить урожай: почему хитрые дачники кладут старые тряпки на грядки

23:04, 12 апр 2024

Весна в разгаре, и садоводы-огородники уже готовятся к новому сезону. Однако не все так радужно: вредители вновь готовятся нанести удар по долгожданному урожаю. Но есть способы справиться с ними, не прибегая к токсичным средствам.

— Простой, но весьма эффективный способ защиты сада и огорода основан на использовании обычных тряпок, пропитанных специальным раствором, рассказывает специалист.

Годы борьбы с незваными «гостями» научили опытных аграриев эффективным народным методам защиты растений. Агроном Тимирязевской Академии Ксения Давыдова делится действенным секретом, который способен отпугнуть большую часть вредителей, включая мышей и слизней.

Для его приготовления понадобится подсолнечное масло, нашатырный спирт и эфирное масло мяты. Эту «отпугивающую смесь» нужно нанести на тряпки и разложить по периметру участка и между грядками. Грызуны и моллюски обойдут такую охраняемую территорию стороной.

Еще один народный «трюк» — использование использованного наполнителя кошачьего туалета. Главный запах, который отпугивает мышей, — это запах кошки. Достаточно просто рассыпать наполнитель вокруг огорода, и грызуны больше не посмеют приближаться к вашим владениям.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: pixabay.com