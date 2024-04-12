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Это копеечное средство спасет саженцы огурцов, помидоров и перцев от гнили и черной ножки

Это копеечное средство спасет саженцы огурцов, помидоров и перцев от гнили и черной ножки

23:15, 12 апр 2024

Многие садоводы не догадываются о поистине удивительных свойствах активированного угля и его потрясающей пользе для здоровья растений. Этот аптечный препарат способен творить настоящие чудеса, помогая укоренению и защите молодой рассады огурцов, помидоров и перцев.

Как пояснила агроном Ксения Давыдова, активированный уголь является превосходным сорбентом, который способен буквально вытягивать из почвы вредные соединения, оздоравливая ее и регулируя влажность грунта в рассадных стаканчиках.
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— Для обработки одного стаканчика рассады может потребоваться до 10 таблеток препарата, это более чем оправданные затраты, ведь активированный уголь стоит сущие копейки, — говорит специалист.

Применение этого уникального средства предельно просто. Достаточно растолочь таблетки в мелкий порошок и равномерно нанести на почву вокруг растений. Этот нехитрый прием позволит надежно защитить молодые саженцы от загнивания, появления плесени и развития губительной для них «черной ножки».

Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород рассада
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