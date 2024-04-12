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Рассада томатов будет крепкой: нужно внести в почву одно лишь средство – результат удивит

Рассада томатов будет крепкой: нужно внести в почву одно лишь средство – результат удивит

23:25, 12 апр 2024

Выращивание рассады томатов - важный этап, от которого во многом зависит успех будущего урожая. Правильная подкормка в этот период играет ключевую роль, помогая растениям набрать силу и заложить хороший фундамент для активного роста.

Опытный огородник Виктория Радзевская поделилась своими проверенными приемами, которые помогают ей выращивать крепкую и коренастую рассаду томатов.

После пикировки рассады и внесения основных удобрений, Виктория Радзевская уделяет большое внимание внекорневым подкормкам.
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- Не все питательные вещества, содержащиеся в почве, могут быть в полной мере усвоены растениями. Именно поэтому дополнительные внекорневые подкормки столь важны для томатов на этом этапе, - объясняет садовод.

Основным компонентом для такой подкормки Виктория использует борную кислоту. Она рассказывает, что бор способствует увеличению выработки хлорофилла, что стимулирует рост и развитие рассады. Кроме того, борные удобрения благотворно влияют на формирование и рост корневой системы.

Для приготовления раствора нужно растворить 0,5 г борной кислоты в 1 литре воды. Важно соблюдать точность дозировки, чтобы избежать ожогов листьев. Садовод дает дополнительный совет на случай, если у кого-то нет точных дозирующих ложек - делить содержимое чайной ложки на 6 равных частей, и использовать одну из них.

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород помидоры
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