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Эти калорийные продукты можно есть даже на диете – пользы больше, чем вреда

Эти калорийные продукты можно есть даже на диете – пользы больше, чем вреда

10:14, 13 апр 2024

Многие из нас привыкли избегать калорийных продуктов, опасаясь набора лишнего веса. Однако не все высококалорийные продукты одинаково вредны для здоровья. Как оказалось, ряд калорийных, но полезных продуктов стоит регулярно употреблять в пищу, поскольку они обеспечивают организм важными питательными веществами. О таких продуктах и рассказывает врач-диетолог Евгения Оганезова.

Как отмечает эксперт, чрезмерное увлечение низкокалорийными продуктами может принести вред организму. Ведь еда обеспечивает нас не только калориями, но и необходимыми микро- и макроэлементами. Поэтому нельзя полностью исключать из рациона высококалорийные, но полезные продукты.
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Эксперт назвала восемь таких продуктов. В их числе — подсолнечное масло, печень трески, пармезан, орех макадамия, арахисовое масло, кокосовое масло, сливочное масло и кунжут.

«Эти продукты очень калорийны, преимущественно за счет высокого содержания жиров. Тем не менее, их умеренное потребление принесет гораздо больше пользы, чем вреда», — утверждает Оганезова.

Врач предупреждает, что, несмотря на пользу этих продуктов, увлекаться ими не стоит. Как говорится, «одна лишь доза превратит лекарство в яд, и яд — в лекарство». Важно соблюдать меру и не переедать калорийных, пусть и полезных, продуктов.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: диета здоровье
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