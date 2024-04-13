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Смотрите, что можно сделать с пустой бутылкой, чтобы защитить свои посадки от разрастания корней

Смотрите, что можно сделать с пустой бутылкой, чтобы защитить свои посадки от разрастания корней

10:23, 13 апр 2024

Корневая система может стать настоящим кошмаром для любителей садоводства. Некоторые растения, такие как мелисса, малина и топинамбур, отличаются невероятно активным ростом своих корней, которые буквально захватывают весь участок. Ежегодная борьба с этим явлением может стать трудоемкой и утомительной задачей. Авторы канала «Моя дача» нашли простое и эффективное решение этой проблемы - с помощью обычных пластиковых бутылок.

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Как это работает? Достаточно взять пластиковую бутылку, срезать дно и горлышко, а затем разрезать получившийся цилиндр вдоль. Разверните получившийся лист и вкопайте его в землю на пути распространяющихся корней. Этот простой барьер из пластика не позволит корневой системе растений выйти за пределы отведенной им территории.

Такой метод позволяет садоводу полностью контролировать рост корней и предотвращать их нежелательное распространение по участку. Таким образом, садовод избавляется от постоянной необходимости бороться с этой проблемой. Кроме того, данный способ является весьма экономичным, поскольку использует только пластиковые бутылки, которые зачастую являются отходами.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород
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