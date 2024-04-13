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Медлить нельзя ни минуты: всех пользователей «Сбербанк Онлайн» предупредили о худшем

Медлить нельзя ни минуты: всех пользователей «Сбербанк Онлайн» предупредили о худшем

11:02, 13 апр 2024

В наши дни, когда мобильные финансовые технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь, злоумышленники не теряют времени зря и постоянно изощряются, придумывая все более ловкие способы обмана. Согласно недавнему предупреждению от Сбербанка, мошенники нашли новый способ выманивать личные данные клиентов с помощью видеозвонков в мессенджерах.

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Аферисты создают поддельные аккаунты в мессенджерах, маскируясь под сотрудников Сбербанка с официальным логотипом и номером 900. Они совершают видеозвонки жертвам и спрашивают, обновляли ли те недавно мобильное приложение. Если получают отрицательный ответ, мошенники заявляют, что им требуется помощь в обновлении. Затем следует другой звонок, где аферисты утверждают, что проводят видеоидентификацию по биометрии и просят включить режим демонстрации экрана. Таким образом они получают доступ к данным банковских карт, балансам счетов и кодам из СМС-сообщений.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты рекомендуют игнорировать звонки и сообщения от незнакомых аккаунтов, так как сотрудники банков не контактируют с клиентами через мессенджеры. Категорически запрещается включать функцию демонстрации экрана во время разговоров с незнакомцами. Кроме того, необходимо загружать обновления мобильных приложений только из официальных источников, таких как App Store или Google Play.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: мошенники
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