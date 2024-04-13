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Как приготовить домашний квас: рецепт времен СССР

Как приготовить домашний квас: рецепт времен СССР

11:24, 13 апр 2024

Помните тот неповторимый вкус кваса, который продавали в бочках на улицах СССР? Терпкий, освежающий, с кислинкой и ароматом ржаного хлеба — он утолял жажду в летний зной и был настоящим символом эпохи.

Кажется, секрет того самого кваса навсегда утерян? Отнюдь! Эксперты Telegram-канала «Назад в СССР» отыскали и поделились рецептом аутентичного домашнего кваса, который по вкусу ничем не отличается от «того самого».
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Приготовить его проще простого. Для начала вам потребуется 300 граммов ржаного хлеба, который нужно обжарить в духовке до образования ароматной корочки. Затем эти сухарики нужно опустить в 4 литра воды, добавить 15 столовых ложек сахара, 2 столовые ложки изюма и 5 граммов дрожжей. Полученную смесь следует оставить в тёплом месте на сутки, чтобы она забродила.

Через день в неё необходимо добавить ещё немного сахара, дрожжей и воды, а потом дать отстояться ещё 3 дня. И вуаля — секретный домашний квас готов! Остаётся только процедить напиток и насладиться его вкусом.

Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты квас
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