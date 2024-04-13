Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Когда лучше сеять редис: названы лучшие дни по лунному календарю – урожай будет отличным

Когда лучше сеять редис: названы лучшие дни по лунному календарю – урожай будет отличным

11:33, 13 апр 2024

Редис – неприхотливая культура, но, как и у любого растения, у него есть свои предпочтения. Знание благоприятных и неблагоприятных дней для посадки по лунному календарю поможет садоводу вырастить богатый урожай сочных, вкусных корнеплодов.

Опытный огородник, ведущий канала «Садоёж» на Дзен, рассказал о наиболее подходящих и неблагоприятных днях для посева редиса в 2024 году. Зная эти рекомендации, каждый садовод сможет спланировать сроки посадки и получить отличный результат.

Прежде всего, эксперт советует ориентироваться на то, чтобы пик созревания культуры не совпал с жаркими летними месяцами. Кроме того, редису необходим короткий световой день, поэтому стоит учитывать и этот фактор.
Редиска вырастет за 16 дней: скороспелые сорта для теплицы

Читайте также:

Редиска вырастет за 16 дней: скороспелые сорта для теплицы

По лунному календарю, наиболее благоприятными для посева редиса станут дни с 12 по 15 апреля, а также 25, 29 и 30 числа. Особое внимание следует уделить периоду после 25 апреля, когда Луна будет убывать. В эти дни растения развиваются особенно активно и дают хороший урожай.

Также неплохими вариантами окажутся 21, 22 и 23 апреля, однако они уступают предыдущим «звёздным» датам. При этом огородник категорически не рекомендует сажать редис 16, 17 и 18 апреля, когда Луна будет находиться в неблагоприятном для культуры знаке. Кроме того, 24 апреля произойдёт полнолуние, так что в этот день лучше воздержаться от посадок.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы огород редис
Читайте также

Урожай с грядок устанете собирать: дачники рассказали, когда лучше сажать огурцы, томаты и перец в 2024 году
Это интересно
Урожай с грядок устанете собирать: дачники рассказали, когда лучше сажать огурцы, томаты и перец в 2024 году
Секретный лайфхак для посадки редиса: ровные всходы появятся за считаные дни
Это интересно
Секретный лайфхак для посадки редиса: ровные всходы появятся за считаные дни
Редиска вырастет за 16 дней: скороспелые сорта для теплицы
Это интересно
Редиска вырастет за 16 дней: скороспелые сорта для теплицы
Пора сеять огурцы! Лунный календарь подскажет, когда и как, чтобы получить богатый урожай
Это интересно
Пора сеять огурцы! Лунный календарь подскажет, когда и как, чтобы получить богатый урожай


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok