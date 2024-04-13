Когда лучше сеять редис: названы лучшие дни по лунному календарю – урожай будет отличным

11:33, 13 апр 2024

Редис – неприхотливая культура, но, как и у любого растения, у него есть свои предпочтения. Знание благоприятных и неблагоприятных дней для посадки по лунному календарю поможет садоводу вырастить богатый урожай сочных, вкусных корнеплодов.

Опытный огородник, ведущий канала «Садоёж» на Дзен, рассказал о наиболее подходящих и неблагоприятных днях для посева редиса в 2024 году. Зная эти рекомендации, каждый садовод сможет спланировать сроки посадки и получить отличный результат.

Прежде всего, эксперт советует ориентироваться на то, чтобы пик созревания культуры не совпал с жаркими летними месяцами. Кроме того, редису необходим короткий световой день, поэтому стоит учитывать и этот фактор.

По лунному календарю, наиболее благоприятными для посева редиса станут дни с 12 по 15 апреля, а также 25, 29 и 30 числа. Особое внимание следует уделить периоду после 25 апреля, когда Луна будет убывать. В эти дни растения развиваются особенно активно и дают хороший урожай.

Также неплохими вариантами окажутся 21, 22 и 23 апреля, однако они уступают предыдущим «звёздным» датам. При этом огородник категорически не рекомендует сажать редис 16, 17 и 18 апреля, когда Луна будет находиться в неблагоприятном для культуры знаке. Кроме того, 24 апреля произойдёт полнолуние, так что в этот день лучше воздержаться от посадок.

Автор: Вадим Рудаков