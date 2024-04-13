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Как реанимировать старую яблоню деревенским способом — сделайте это, если яблок нет больше года

Как реанимировать старую яблоню деревенским способом — сделайте это, если яблок нет больше года

11:40, 13 апр 2024

Согласитесь, грустно смотреть, как некогда щедро одаривавшая вас яблоками ветка увядает, а урожай с годами становится все скуднее. Не торопитесь рубить с плеча и отправлять старуху-яблоню на дрова! Опытный садовод Елена Соловьева делится секретом, как вернуть дереву молодость и плодоношение. Для этого понадобятся всего лишь шуруповерт и несколько свежих веточек с другой яблони.

Сначала в стволе старого дерева просверливаются отверстия при помощи шуруповерта. Затем в эти отверстия вставляются черенки с побегами, которые нужно надежно зафиксировать при помощи специальных материалов, таких как смола или пластилин. Места соединения важно тщательно обработать, чтобы они были полностью закрыты.

Этот, на первый взгляд, достаточно варварский метод, на самом деле позволяет яблоне вернуть былую силу и возобновить обильное плодоношение. При правильном уходе яблоня может радовать садоводов вкусными плодами на протяжении многих десятилетий.

Рекордный урожай яблок: простой секрет от китайских садоводов

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: советы сад яблоня
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