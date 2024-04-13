Помидоры будут гигантских размеров: секретные способы от мудрых садоводов

16:50, 13 апр 2024

Хотите удивить соседей урожаем помидоров-гигантов? Опытные садоводы из телеграм-канала «Дачные секреты» делятся своими секретами выращивания этих томатных богатырей.

Оказывается, для получения сверхкрупных помидоров крайне важно, где именно вы их высаживаете. Эксперты рекомендуют выбирать просторные, солнечные участки, защищенные от сильного ветра. Что касается полива, то томаты предпочитают редкий, но щедрый полив водой оптимальной температуры — около 24 градусов.

Чтобы помидоры активно росли и наливались сочными плодами, садоводам следует использовать только экологически чистые удобрения. Более того, добавление в воду всего лишь 4 капель йода раз в неделю значительно ускорит их развитие. А для улучшения вкуса во время плодоношения, отлично зарекомендовал себя простой раствор соли (1 ст.л.) и древесной золы (1 стакан).

Автор: Вадим Рудаков