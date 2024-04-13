Боль в сердце после еды: симптом изжоги или сигнал более серьезной проблемы

16:56, 13 апр 2024

Многие из нас испытывали дискомфорт в груди после обильного застолья. Однако далеко не всегда это безобидное последствие переедания. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегает: подобная боль может быть признаком серьезных заболеваний.

Одной из наиболее распространённых причин боли в груди после приёма пищи является отток крови в желудочно-кишечный тракт. Это происходит из-за перенаправления кровотока для переваривания и усвоения пищи, что временно снижает артериальное давление. Такие симптомы часто наблюдаются у пожилых людей или пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет. Как правило, в этих случаях человек чувствует себя слабым и испытывает головокружение.

Схожие симптомы могут возникать при более серьёзных состояниях, включая язвенную болезнь, рефлюксную болезнь и сердечно-сосудистые патологии, например, сердечную недостаточность. Поэтому крайне важно своевременно обратиться к врачу для тщательного обследования и исключения опасных нарушений.

По словам Екатерины Кашух, при первом же эпизоде болей в груди после приёма пищи следует обратиться к специалисту. Это позволит выявить истинную причину проблемы и начать лечение на ранней стадии, что значительно повышает шансы на успешное выздоровление. Игнорирование тревожных симптомов может привести к серьёзным осложнениям, поэтому медлить с визитом к врачу не стоит.

Стоит помнить, что боли в груди могут быть симптомом различных состояний, и для получения точного диагноза необходима консультация профессионального медицинского работника.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru