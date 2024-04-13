Дезодорант больше не нужен: Врач рассказала о копеечном средстве из кухни, которое навсегда избавит от запаха пота
17:30, 13 апр 2024
Жаркое лето уже на подходе, а вместе с ним неизбежно обострится проблема неприятного запаха пота. Сторонники натуральных средств могут вздохнуть с облегчением: врач-терапевт Елена Малышева поделилась простым и эффективным методом, который поможет сохранить свежесть без использования дезодорантов.
Теледоктор рекомендует прибегнуть к простому домашнему средству — лимонному соку. Всего лишь несколько капель этого кислого, но полезного фрукта на ватный диск и аккуратное протирание подмышек — и проблема неприятного запаха будет решена.
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Секрет действенности этого метода кроется в природных свойствах лимонной кислоты. Она обладает бактерицидным эффектом, то есть убивает микробы, являющиеся основной причиной появления запаха пота. Таким образом, с помощью этого простого и доступного средства можно избавиться от неприятных ароматов без использования химических дезодорантов.
Однако стоит помнить, что, как и с любым другим средством, возможна аллергическая реакция, поэтому перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.