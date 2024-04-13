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Восхитительный кулич на Пасху в микроволновке: на приготовление уйдет 5 минут

Восхитительный кулич на Пасху в микроволновке: на приготовление уйдет 5 минут

17:40, 13 апр 2024

Пасхальные праздники - это время, когда многие хозяйки тщательно готовятся к встрече гостей, стараясь удивить их традиционными блюдами. Особое место среди них занимает классический пасхальный кулич.

Однако не все хозяйки уверены в своих силах, считая, что приготовление этого воздушного угощения - дело слишком сложное и хлопотное. Но на самом деле есть простой и проверенный рецепт, который позволит получить потрясающий результат без особых усилий.

Вам понадобятся 2 яйца, 1 стакан сахара, 75 грамм сливочного и 35 мл. растительного масла, 150 мл молока, 1,5 стакана муки, 1 гр. ванилина, щепотка соли и 1,5 ч.л. разрыхлителя.
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Сначала взобьем яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли в воздушную пышную смесь. Затем аккуратно добавим нагретые молоко и растопленное сливочное масло, а следом - просеянную муку с разрыхлителем. Перемешиваем все тщательно, чтобы не осталось комочков, и при желании добавляем цукаты.

Теперь переливаем тесто в предварительно смазанные формы, заполняя их наполовину. Отправляем формы в микроволновую печь на 4 минуты при максимальной мощности. После этого не открываем дверцу и даем куличам постоять еще минуту.

Готовые изделия получаются воздушными, нежными и золотистыми. Это идеальный вариант для пасхального стола, который не потребует от вас много времени и сил, но при этом станет настоящим украшением праздничного меню.

Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты кулич
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