Эта болезнь может уничтожить весь урожай яблок: не упустите момент

12:02, 14 апр 2024

Цитоспороз - вероятно, одно из самых опасных заболеваний. Этот коварный недуг может за короткий срок уничтожить весь урожай и даже убить деревья.

Тревожный диагноз подтвердила Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской Академии, которая рассказала о первых тревожных признаках и эффективных методах лечения.

По словам специалиста, на начальном этапе развития цитоспороза на коре деревьев появляются участки засохшей коры. Если своевременно не принять меры, заболевание будет стремительно прогрессировать, и вскоре можно наблюдать, как постепенно засыхают отдельные ветки. Кора на них покрывается неровными черными точками, которые со временем краснеют.

Особенно уязвимы деревья, на которых была произведена неправильная обрезка. Кроме того, болезнь чаще возникает на участках, подверженных солнечным ожогам. Именно по этой причине так важно вовремя обрабатывать поврежденные места, не допуская дальнейшего распространения инфекции. Для профилактики цитоспороза необходимо регулярно производить побелку деревьев.

Если же, несмотря на своевременные меры, цитоспороз все же поразил деревья, то на помощь приходит медный купорос. Для этого необходимо приготовить 3% раствор и при помощи кисти обработать пораженные участки ствола. Далее рекомендовано нанести садовый вар или защитную масляную краску.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Sprashivalka.com