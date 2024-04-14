Эти завтраки ученые считают худшими для диабетиков: сахар будет космическим, жиры зашкаливают

12:12, 14 апр 2024

Утро – время суеты и спешки. Зачастую, нам не хватает времени на то, чтобы приготовить полноценный и вкусный завтрак. В ход идут сухие хлопья с мюсли, бутерброды из белого хлеба с вареньем или сгущенкой – все, что быстро и под рукой.

Но так ли хороши эти варианты? Специалисты из Diabetes UK спешат разочаровать: такие завтраки не только не принесут пользы, но могут даже навредить.

Одним из главных врагов на завтрак ученые называют сухие хлопья с добавками. Эти продукты богаты быстрыми углеводами и зачастую содержат высокое количество сахара. Не лучшим вариантом также являются бутерброды из белого хлеба со сладкими начинками. Такие завтраки не только повышают риск развития диабета, но и негативно влияют на общее состояние организма.

Эксперты предлагают отличные альтернативы, которые помогут сбалансировать рацион и предотвратить серьезные заболевания. Так, они рекомендуют отдавать предпочтение обычным хлопьям без добавок или каше из геркулеса с фруктами и ягодами. Еще один отличный вариант - натуральный йогурт с зернами, орехами и свежими фруктами.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru