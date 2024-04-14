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Необычное применение старой подушки: сделайте из нее подкормку для перца и удивитесь результату

Необычное применение старой подушки: сделайте из нее подкормку для перца и удивитесь результату

12:22, 14 апр 2024

Огородный сезон в самом разгаре, и многие уже заняты высадкой рассады на свои грядки. Чтобы ваши перцы быстро пошли в рост и порадовали богатым урожаем, воспользуйтесь проверенным секретом опытных огородников.

Эксперт Дзен-канала «Любимая дача. Сад и огород» делится своим секретом — подкормкой из птичьего пуха. Не спешите выбрасывать старую пуховую подушку! Она станет настоящим кладезем питательных элементов для ваших перцев.
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Прежде чем добавлять пух в лунку, его необходимо замочить в теплой воде, чтобы он не разлетелся. Затем воду нужно слить, а пух перемешать с золой или яичной скорлупой. Около 2-3 столовых ложек этой волшебной смеси следует положить в каждую лунку для рассады перцев.

Такая необычная подкормка быстро перегниет в земле, обогащая ее важными питательными веществами — углеродом, азотом, кремнием и прочими полезными элементами. В результате рассада получит все необходимое для бурного роста и уже к концу сезона порадует вас богатым урожаем сочных и ароматных перцев.

Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород перцы
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