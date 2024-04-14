Как уберечь лук-севок от стрелкования: все секреты правильной посадки от опытного дачника

12:33, 14 апр 2024

Сезон посадки лука-севка уже на носу! Опытный садовод с 30-летним стажем Анатолий Посад, автор Дзен-канала «Посад», делится своими секретами, как вырастить крепкий и вкусный лук без стрелок.

Правильная подготовка почвы — залог успешной культивации лука.

«Лук предпочитает плодородные, суглинистые грунты, обогащенные органикой», — отмечает Анатолий.

Для песчаных участков эксперт советует добавить компост или перепревший навоз, избегая избытка азота, который может спровоцировать ранний уход в стрелку.

За три дня до посадки необходимо тщательно разрыхлить и выровнять грядку, добавив на квадратный метр три столовые ложки суперфосфата и 1-2 совка торфа. Обильный полив и укрытие грядки пленкой обеспечат оптимальные условия для проращивания севка.

Садовод рекомендует высаживать лук в период, когда температура почвы достигает отметки не ниже +12 градусов Цельсия — идеально в неделю после цветения черемухи или яблони.

«Лук не любит посадку в непрогретую землю, поэтому важно контролировать этот показатель», — подчеркивает эксперт.

Перед высадкой Анатолий советует обработать луковички в марганцовом растворе, что поможет защитить их от болезней. При самой посадке следует аккуратно располагать севок в неглубокие бороздки, избегая излишнего утрамбовывания. Оптимальное расстояние между луковицами в ряду — 10 сантиметров, а между рядами — на ширину плоскореза.

Автор: Вадим Рудаков