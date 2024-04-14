Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Не сорняк, а золото: полейте растения настоем этой травы – ускорится рост, повысится урожайность

Не сорняк, а золото: полейте растения настоем этой травы – ускорится рост, повысится урожайность

12:41, 14 апр 2024

Для многих садоводов крапива ассоциируется лишь с неприятными ожогами и считается досадным сорняком, который необходимо как можно скорее искоренить. Однако, как выяснилось, эта на первый взгляд невзрачная трава на самом деле может стать незаменимым помощником в выращивании здоровых и урожайных растений на дачном участке.

Агроном с многолетним опытом, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева раскрывает удивительные свойства крапивы. Оказывается, эта «сорная» трава является отличным источником питательных веществ, которые способны укрепить иммунитет растений, ускорить их рост и даже повысить урожайность. Большинство овощных и плодовых культур, за исключением некоторых, таких как лук, чеснок и бобовые, с удовольствием «потребляют» настой из крапивы.
Удвойте урожай без затрат: чудо-удобрение из скошенной травы

Читайте также:

Удвойте урожай без затрат: чудо-удобрение из скошенной травы

Для приготовления полезного удобрения достаточно нарвать половину ведра свежей крапивы, залить её водой и оставить на солнце на несколько дней. Затем раствор необходимо разбавить водой в пропорции 1:10 и использовать для полива грядок и деревьев.

Важно помнить, что данную подкормку лучше применять именно весной и в первой половине лета, пока растения активно наращивают зеленую массу. В период плодоношения от использования крапивного настоя стоит воздержаться, чтобы не отвлекать растения от формирования урожая.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород крапива
Читайте также

Удвойте урожай без затрат: чудо-удобрение из скошенной травы
Это интересно
Удвойте урожай без затрат: чудо-удобрение из скошенной травы
Чеснок вырастет крупным, а питательных веществ в нем будет в разы больше: вот что нужно посадить рядом с ним — идеальный сосед
Это интересно
Чеснок вырастет крупным, а питательных веществ в нем будет в разы больше: вот что нужно посадить рядом с ним — идеальный сосед
Получите богатый урожай картофеля: вот что рекомендует сделать агроном с клубнями прямо сейчас
Это интересно
Получите богатый урожай картофеля: вот что рекомендует сделать агроном с клубнями прямо сейчас
Фитофтора и вредители не страшны: простой способ защитить помидоры с помощью одного растения
Это интересно
Фитофтора и вредители не страшны: простой способ защитить помидоры с помощью одного растения


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok