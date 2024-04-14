Не сорняк, а золото: полейте растения настоем этой травы – ускорится рост, повысится урожайность

12:41, 14 апр 2024

Для многих садоводов крапива ассоциируется лишь с неприятными ожогами и считается досадным сорняком, который необходимо как можно скорее искоренить. Однако, как выяснилось, эта на первый взгляд невзрачная трава на самом деле может стать незаменимым помощником в выращивании здоровых и урожайных растений на дачном участке.

Агроном с многолетним опытом, доцент, кандидат сельскохозяйственных наукраскрывает удивительные свойства крапивы. Оказывается, эта «сорная» трава является отличным источником питательных веществ, которые способны укрепить иммунитет растений, ускорить их рост и даже повысить урожайность. Большинство овощных и плодовых культур, за исключением некоторых, таких как лук, чеснок и бобовые, с удовольствием «потребляют» настой из крапивы.

Для приготовления полезного удобрения достаточно нарвать половину ведра свежей крапивы, залить её водой и оставить на солнце на несколько дней. Затем раствор необходимо разбавить водой в пропорции 1:10 и использовать для полива грядок и деревьев.

Важно помнить, что данную подкормку лучше применять именно весной и в первой половине лета, пока растения активно наращивают зеленую массу. В период плодоношения от использования крапивного настоя стоит воздержаться, чтобы не отвлекать растения от формирования урожая.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru