Выкиньте грунт, купленный в магазине: приготовьте субстрат после которого любая орхидея выпустит бессчётное количество бутонов

13:07, 14 апр 2024

Несмотря на популярность орхидей как комнатных растений, многие цветоводы сталкиваются с трудностями при их пересадке и уходе. Традиционный подход с использованием покупной почвы зачастую разочаровывает, ведь эти грунты не всегда отвечают строгим требованиям орхидей.

, увлеченный ценитель орхидей, делится простыми, но действенными рецептами для создания идеального субстрата. По ее словам, ключ к пышному цветению — в правильном балансе компонентов. Смесь из 80% сосновой коры, 20% сфагнового мха, 10% мелкого керамзита и 15% древесного угля обеспечит орхидеям все необходимые условия для активного роста и обильного цветения.

Многие цветоводы ошибочно пренебрегают древесным углем, не осознавая его важной роли. Этот компонент не только поглощает избыток питательных веществ, но и поддерживает оптимальный уровень кислотности почвы — то, что так необходимо для здоровья орхидей.

«Сфагновый мох отлично удерживает влагу, но при этом позволяет корням дышать, а керамзит помогает предотвратить застой воды и развитие грибковых заболеваний», — объясняет Екатерина.

Не менее важен и правильный дренаж в нижней части горшка. После пересадки растениям требуется некоторый период адаптации, но уже через несколько недель они преобразятся, порадовав хозяев буйным ростом и бесконечной вереницей бутонов.

Автор: Вадим Рудаков