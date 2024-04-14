Выкиньте грунт, купленный в магазине: приготовьте субстрат после которого любая орхидея выпустит бессчётное количество бутонов
13:07, 14 апр 2024
Несмотря на популярность орхидей как комнатных растений, многие цветоводы сталкиваются с трудностями при их пересадке и уходе. Традиционный подход с использованием покупной почвы зачастую разочаровывает, ведь эти грунты не всегда отвечают строгим требованиям орхидей.
Екатерина Орлова, увлеченный ценитель орхидей, делится простыми, но действенными рецептами для создания идеального субстрата. По ее словам, ключ к пышному цветению — в правильном балансе компонентов. Смесь из 80% сосновой коры, 20% сфагнового мха, 10% мелкого керамзита и 15% древесного угля обеспечит орхидеям все необходимые условия для активного роста и обильного цветения.
Многие цветоводы ошибочно пренебрегают древесным углем, не осознавая его важной роли. Этот компонент не только поглощает избыток питательных веществ, но и поддерживает оптимальный уровень кислотности почвы — то, что так необходимо для здоровья орхидей.
Не менее важен и правильный дренаж в нижней части горшка. После пересадки растениям требуется некоторый период адаптации, но уже через несколько недель они преобразятся, порадовав хозяев буйным ростом и бесконечной вереницей бутонов.