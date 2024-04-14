Чудо-подкормка для помидоров в апреле: укрепить растения поможет неожиданный отход

13:18, 14 апр 2024

Здоровый урожай томатов начинается с крепкой рассады! А для этого ей необходимы не только забота и внимание, но и правильное питание. Сегодня мы поделимся с вами секретом простой, но эффективной подкормки, которая по силам каждому огороднику.

Автор канала «» Василий рассказывает, что обычнаяможет стать настоящим помощником для ваших томатов. В ее состав входят такие ценные вещества, как рутин, каротиноиды, аскорбиновая кислота, квертецин и фитонциды. Эти компоненты повышают иммунитет растений, делая их более устойчивыми к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Более того, луковая шелуха даже способна отпугивать некоторых вредителей.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами луковой шелухи, необходимо приготовить простой настой. Для этого в литр горячей воды добавляется горсть шелухи, хорошо перемешивается и оставляется настаиваться на пять часов. Затем полученную жидкость разводят с чистой водой в соотношении 1:2 и используют для полива рассады.

Но на этом преимущества луковой шелухи не заканчиваются. Ее можно использовать не только для полива, но и для опрыскивания растений. В любом виде этот натуральный состав показывает высокую эффективность, позволяя отказаться от применения других подкормок.

Автор: Алия Карачурина