Чудо-подкормка для помидоров в апреле: укрепить растения поможет неожиданный отход
13:18, 14 апр 2024
Здоровый урожай томатов начинается с крепкой рассады! А для этого ей необходимы не только забота и внимание, но и правильное питание. Сегодня мы поделимся с вами секретом простой, но эффективной подкормки, которая по силам каждому огороднику.
Автор канала «Твоя Дача» Василий рассказывает, что обычная луковая шелуха может стать настоящим помощником для ваших томатов. В ее состав входят такие ценные вещества, как рутин, каротиноиды, аскорбиновая кислота, квертецин и фитонциды. Эти компоненты повышают иммунитет растений, делая их более устойчивыми к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Более того, луковая шелуха даже способна отпугивать некоторых вредителей.
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Чтобы воспользоваться всеми преимуществами луковой шелухи, необходимо приготовить простой настой. Для этого в литр горячей воды добавляется горсть шелухи, хорошо перемешивается и оставляется настаиваться на пять часов. Затем полученную жидкость разводят с чистой водой в соотношении 1:2 и используют для полива рассады.
Но на этом преимущества луковой шелухи не заканчиваются. Ее можно использовать не только для полива, но и для опрыскивания растений. В любом виде этот натуральный состав показывает высокую эффективность, позволяя отказаться от применения других подкормок.