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Россиян предупредили о повышенной активности клещей - сезон принес неприятную особенность

Россиян предупредили о повышенной активности клещей - сезон принес неприятную особенность

14:01, 14 апр 2024

Необычайно тёплая погода в Башкирии пробудила от зимней спячки не только первые цветы, но и потенциально опасных переносчиков инфекций — клещей. Управление гражданской защиты Уфы предупреждает жителей республики о повышенной активности этих членистоногих в текущем году.

Обычно пик активности клещей в Башкирии приходится на май-июнь. Однако аномально тёплая зима и ранняя весна значительно ускорили этот процесс. Уже сейчас они готовы к атаке на ничего не подозревающих людей, особенно в лесных массивах, на дачных участках и других местах, где произрастает густая растительность.

Главная опасность, которую представляют эти членистоногие, заключается в возможности заражения человека вирусом клещевого энцефалита (КЭ). Это серьёзное заболевание, которое может привести к необратимым последствиям для здоровья, включая параличи и даже летальный исход.
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Специалисты Управления гражданской защиты Уфы настоятельно рекомендуют жителям республики не игнорировать меры предосторожности при посещении потенциально опасных мест.

Вот несколько простых правил, которые помогут вам обезопасить себя:

  • Носите закрытую одежду: брюки, заправленные в носки, рубашки с длинными рукавами, головной убор.
  • Используйте репелленты: наносите на открытые участки кожи специальные средства, отпугивающие клещей.
  • Регулярно осматривайте себя и своих близких: после прогулки в лесу или на даче тщательно проверьте все участки тела на наличие клещей.
  • При обнаружении клеща: немедленно обратитесь в медицинское учреждение.
Автор: Вадим Рудаков
Теги: клещи
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