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Этот секретный ингредиент сделает шашлыки еще вкуснее и сочнее – положите его на угли

Этот секретный ингредиент сделает шашлыки еще вкуснее и сочнее – положите его на угли

14:33, 14 апр 2024

Многие люди обожают аппетитный шашлык, но далеко не всем удается достичь идеального вкуса этого популярного блюда. Опытные шашлычники прекрасно знают несколько интригующих приемов. О них вам мы сейчас и расскажем.

Не секрет, что маринад играет ключевую роль в создании неповторимого вкуса шашлыка. Но даже самая искусная заготовка — лишь половина успеха. Именно процесс приготовления определяет финальный результат. Как утверждает Анна Залесская, корреспондент журнала «Загородный дом», есть один простой трюк, который способен подарить мясу дополнительные пряные нотки.
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Чтобы шашлык пропитался насыщенными ароматами зелени, а не горьким дымом, достаточно лишь разместить небольшие веточки трав прямо на углях. Идеально подойдут розмарин, чабрец, базилик, шалфей, а также даже молодая ветка ели. Эти дары природы сделают ваше блюдо еще более пленительным на вкус. Обязательно попробуйте этот нехитрый, но невероятно эффективный прием!

Также важно не забыть о финальном штрихе. Сняв мясо с шампуров, накройте его фольгой и дайте «отдохнуть» в течение 5 минут. Это позволит шашлыку стать еще более сочным и ароматным.

Автор: Алия Карачурина
Теги: шашлык советы
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