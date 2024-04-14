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Этот овощ незаменим для здоровья сердца: укрепляет сосуды, разжижает кровь и борется с тромбами

Этот овощ незаменим для здоровья сердца: укрепляет сосуды, разжижает кровь и борется с тромбами

14:44, 14 апр 2024

Лук-порей, известный также как жемчужный лук, давно перестал быть просто кулинарным ингредиентом. Этот дар природы обладает богатым арсеналом целебных свойств, делая его незаменимым помощником для нашего здоровья. О его целебных свойствах рассказывает врач-эндокринолог Елена Сюракшина.

Сокровищница витаминов и микроэлементов

Лук-порей – это кладезь полезных веществ. В нем содержатся витамины группы B, A, C, E, K, а также калий, кальций, фосфор, магний, железо и другие микроэлементы. Такой богатый состав делает лук-порей незаменимым помощником для организма.

Защита сердца и сосудов

Благодаря содержанию витамина K, лук-порей благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Он улучшает циркуляцию крови, контролирует ее свертываемость, тем самым препятствуя образованию тромбов. Калий, которым также богат лук-порей, помогает поддерживать кровяное давление в норме.

Борьба с инфекциями

В состав лука-порея входит аллицин – природное антибактериальное соединение. Благодаря ему этот овощ обладает противовоспалительным и противомикробным действием. Употребление лука-порея помогает укрепить иммунитет, повысить сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям.
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Секреты хранения

Чтобы сохранить все полезные свойства лука-порея, его необходимо правильно хранить. Лучше всего поместить его в холодильник, обернув бумажным полотенцем. Срок хранения в таком виде не должен превышать 14 дней. Нарезанный лук-порей рекомендуется использовать в течение 7 дней.

Лук-порей в кулинарии

Этот овощ универсален. Он прекрасно подходит для приготовления супов, салатов, пирогов, омлетов. Его можно тушить, жарить, запекать, добавлять в соусы и маринады. Нежный вкус и тонкий аромат лука-порея сделают любое блюдо более изысканным и аппетитным.

Включите лук-порей в свой рацион, и он станет не только вкусным дополнением к вашим блюдам, но и настоящим источником здоровья!

Совет: При покупке выбирайте лук-порей с белыми или светло-зелеными стеблями без пятен и повреждений.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье лук
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