Этот овощ незаменим для здоровья сердца: укрепляет сосуды, разжижает кровь и борется с тромбами

14:44, 14 апр 2024

Лук-порей, известный также как жемчужный лук, давно перестал быть просто кулинарным ингредиентом. Этот дар природы обладает богатым арсеналом целебных свойств, делая его незаменимым помощником для нашего здоровья. О его целебных свойствах рассказывает врач-эндокринолог Елена Сюракшина.

Сокровищница витаминов и микроэлементов

Лук-порей – это кладезь полезных веществ. В нем содержатся витамины группы B, A, C, E, K, а также калий, кальций, фосфор, магний, железо и другие микроэлементы. Такой богатый состав делает лук-порей незаменимым помощником для организма.

Защита сердца и сосудов

Благодаря содержанию витамина K, лук-порей благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Он улучшает циркуляцию крови, контролирует ее свертываемость, тем самым препятствуя образованию тромбов. Калий, которым также богат лук-порей, помогает поддерживать кровяное давление в норме.

Борьба с инфекциями

Секреты хранения

В состав лука-порея входит аллицин – природное антибактериальное соединение. Благодаря ему этот овощ обладает противовоспалительным и противомикробным действием. Употребление лука-порея помогает укрепить иммунитет, повысить сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям.

Чтобы сохранить все полезные свойства лука-порея, его необходимо правильно хранить. Лучше всего поместить его в холодильник, обернув бумажным полотенцем. Срок хранения в таком виде не должен превышать 14 дней. Нарезанный лук-порей рекомендуется использовать в течение 7 дней.

Лук-порей в кулинарии

Этот овощ универсален. Он прекрасно подходит для приготовления супов, салатов, пирогов, омлетов. Его можно тушить, жарить, запекать, добавлять в соусы и маринады. Нежный вкус и тонкий аромат лука-порея сделают любое блюдо более изысканным и аппетитным.

Включите лук-порей в свой рацион, и он станет не только вкусным дополнением к вашим блюдам, но и настоящим источником здоровья!

Совет: При покупке выбирайте лук-порей с белыми или светло-зелеными стеблями без пятен и повреждений.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru