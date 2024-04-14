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Как распознать болезнь почек: многие не замечают этого годами

Как распознать болезнь почек: многие не замечают этого годами

15:05, 14 апр 2024

Наши почки – это не просто фильтры, выводящие из организма лишнюю жидкость и токсины. Они играют ключевую роль в поддержании здоровья, влияя на артериальное давление, уровень сахара в крови и работу других жизненно важных систем. К сожалению, болезни почек часто протекают бессимптомно, становясь "тихой" угрозой, которая может привести к инфарктам, инсультам и другим серьезным осложнениям.

О тревожных симптомах повреждения почек и ключевых правилах сохранения их здоровья рассказала профессор Лондонского университета Саут-Бэнк Никола Томас.

По словам эксперта, поражение почек развивается постепенно в несколько стадий, но лишь на четвертой появляются первые явные признаки - усталость, головные боли, отеки, ухудшение зрения, тошнота и потеря аппетита. До этого момента болезнь может никак не проявлять себя, поэтому крайне важно регулярно проходить профилактические обследования.
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Чтобы избежать серьезных повреждений почек, специалист советует придерживаться нескольких простых правил.

  • Во-первых, необходимо ограничить употребление соленой и мясной пищи - гамбургеров, бекона, копченой рыбы и чипсов.
  • Во-вторых, следует отказаться от курения, поскольку оно закупоривает кровеносные сосуды и повышает артериальное давление.
  • И наконец, крайне важно пить достаточное количество жидкости.

Выполнение этих рекомендаций поможет сохранить почки здоровыми на долгие годы и предотвратить развитие тяжелых заболеваний сердца и сосудов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье почки
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