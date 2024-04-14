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Не ешьте на завтрак овсянку! Эта каша в 10 раз полезнее: снижает давление, чистит сосуды и борется с запорами

Не ешьте на завтрак овсянку! Эта каша в 10 раз полезнее: снижает давление, чистит сосуды и борется с запорами

16:56, 14 апр 2024

В век изобилия экзотических фруктов и модных суперфудов мы часто забываем о простых, но невероятно полезных продуктах, которые испокон веков произрастали на нашей земле. Ячменная каша — один из таких примеров. Недооцененная многими, она таит в себе кладезь витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ, способных оказать неоценимую помощь нашему организму.

Ячмень — это не просто очередная крупа, а настоящий концентрат полезных веществ, утверждают нутрициолог Мария Волченкова и диетолог Натали Макиенко. Богатый антиоксидантами и витаминами, этот злак содержит обильное количество селена, клетчатки, марганца и магния. Но, пожалуй, главное его достоинство — наличие лигнанов, которые снижают риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
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Польза ячневой каши отнюдь не ограничивается лишь питательными характеристиками. Этот продукт оказывает поистине комплексное воздействие на наш организм. Благодаря высокому содержанию клетчатки, ячневая каша улучшает пищеварение, защищает от запоров и болезни Крона, а также снижает риск образования камней в желчном пузыре на 13%. Более того, она способствует снижению уровня холестерина в крови и помогает нормализовать артериальное давление.

Несомненно, ячневая каша — это не просто полезный, но и чрезвычайно универсальный продукт. Диетолог Натали Макиенко рекомендует сочетать ее с растительным молоком, ягодами, орехами и медом для придания сладкого вкуса. Но при желании можно отказаться от сладкого и добавить овощи и оливковое масло. Более того, ячневая крупа может успешно заменить рис или лапшу в супах, а также послужить отличным гарниром к рыбе или курице.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: каша
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