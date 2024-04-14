Не ешьте на завтрак овсянку! Эта каша в 10 раз полезнее: снижает давление, чистит сосуды и борется с запорами

16:56, 14 апр 2024

В век изобилия экзотических фруктов и модных суперфудов мы часто забываем о простых, но невероятно полезных продуктах, которые испокон веков произрастали на нашей земле. Ячменная каша — один из таких примеров. Недооцененная многими, она таит в себе кладезь витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ, способных оказать неоценимую помощь нашему организму.

Ячмень — это не просто очередная крупа, а настоящий концентрат полезных веществ, утверждают нутрициолог Мария Волченкова и диетолог Натали Макиенко. Богатый антиоксидантами и витаминами, этот злак содержит обильное количество селена, клетчатки, марганца и магния. Но, пожалуй, главное его достоинство — наличие лигнанов, которые снижают риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Польза ячневой каши отнюдь не ограничивается лишь питательными характеристиками. Этот продукт оказывает поистине комплексное воздействие на наш организм. Благодаря высокому содержанию клетчатки, ячневая каша улучшает пищеварение, защищает от запоров и болезни Крона, а также снижает риск образования камней в желчном пузыре на 13%. Более того, она способствует снижению уровня холестерина в крови и помогает нормализовать артериальное давление.

Несомненно, ячневая каша — это не просто полезный, но и чрезвычайно универсальный продукт. Диетолог Натали Макиенко рекомендует сочетать ее с растительным молоком, ягодами, орехами и медом для придания сладкого вкуса. Но при желании можно отказаться от сладкого и добавить овощи и оливковое масло. Более того, ячневая крупа может успешно заменить рис или лапшу в супах, а также послужить отличным гарниром к рыбе или курице.

Автор: Вадим Рудаков