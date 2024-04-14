Стала известна настоящая причина язвы и рака желудка: это не чипсы и «газировка»

19:54, 14 апр 2024

В течение многих лет мы винили в своих желудочных бедах фастфуд, газировку и перекусы на ходу. Однако, как утверждают современные гастроэнтерологи, главный враг нашего пищеварения — это вовсе не еда. За множеством заболеваний желудка, включая гастрит и язвы, а в некоторых случаях и рак, скрывается коварная бактерия Helicobacter pylori.

Как показывают статистические данные, Helicobacter pylori является основной причиной развития гастрита и даже онкологических заболеваний желудка. При этом, в отличие от расхожего мнения, чипсы, газировка и другие вредные продукты питания не являются первопричиной эрозий и язв желудка, а лишь усугубляют уже существующие проблемы, вызванные этой коварной бактерией.

По словам врача-гастроэнтеролога Марии Лопатиной, даже несбалансированное питание всухомятку, хотя и нездоровое, не способно нанести серьезный вред организму, в отличие от Helicobacter pylori. Это означает, что главный виновник желудочных недугов — отнюдь не то, что мы едим, а невидимый невооруженным глазом гость, поселившийся в наших желудках.

Выявить присутствие Helicobacter pylori можно с помощью гастроскопии или анализов крови и кала. При обнаружении бактерии врач безотлагательно назначит необходимое лечение, поскольку ее длительное присутствие может привести к развитию серьезных заболеваний, вплоть до онкологии.

Автор: Алия Карачурина

Фото: seguindonews.com