Клубника будет сладкая как мед: этим раствором мудрые дачники подкармливают свою любимицу
22:21, 14 апр 2024
Садоводы, жаждущие получить богатый урожай сладких, крупных ягод клубники, обращаются к проверенным приемам подкормки этой культуры. Опытные дачники из Телеграм-канала «Дача налегке» делятся своими ценными советами, которые помогут получить невероятно вкусные плоды.
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Ключевой момент — своевременная и правильная подкормка клубники. Секрет успеха кроется в использовании борной кислоты. Для этого необходимо растворить 5 граммов вещества в 1 литре теплой воды, тщательно перемешать и развести до 10 литров чистой водой. Полученным раствором необходимо опрыскать листья культуры в пасмурную погоду, когда нет риска ожога.
Но на этом подкормка не заканчивается. Когда ягоды начинают наливаться и приобретать яркую окраску, стоит позаботиться о дополнительной подкормке. В этом случае следует добавить в 10 литров воды 2 грамма борной кислоты и 1 грамм марганцовки. Этим раствором необходимо пролить грунт вокруг кустов клубники.
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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