Россиянам рассказали, в каком продукте содержится больше всего витамина D: целых 25 суточных доз в 100 граммах
22:31, 14 апр 2024
Большинство жителей нашей страны живут в регионах, где из-за недостатка солнечного света организм не вырабатывает достаточное количество витамина D.
Дефицит этого важного элемента может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как нарушение обмена веществ, ослабление иммунитета и проблемы с костно-мышечной системой.
Врач-терапевт Елена Малышева предлагает простое решение этой проблемы — включение в рацион трех морепродуктов, богатых «солнечным» витамином.
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На первом месте среди источников витамина D находится печень трески — в 100 граммах этого продукта содержится целых 25 суточных доз этого важного вещества. Чтобы восполнить дефицит, достаточно съедать всего 4 грамма печени трески в день.
Следующим в списке идет сельдь северных морей, которая содержит 4 суточные нормы витамина D в 100 граммах. Рекомендуемая дневная порция составляет 25 граммов.
Замыкает тройку лидеров лосось, 100 граммов которого обеспечивают сразу 2 суточные дозы витамина D. Таким образом, всего 50 граммов этой рыбы в день помогут восстановить необходимый баланс.
Статья носит информационный характер. Могут иметься противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем менять свой рацион.