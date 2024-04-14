Россиянам рассказали, в каком продукте содержится больше всего витамина D: целых 25 суточных доз в 100 граммах

22:31, 14 апр 2024

Большинство жителей нашей страны живут в регионах, где из-за недостатка солнечного света организм не вырабатывает достаточное количество витамина D.

Дефицит этого важного элемента может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как нарушение обмена веществ, ослабление иммунитета и проблемы с костно-мышечной системой.

Врач-терапевт Елена Малышева предлагает простое решение этой проблемы — включение в рацион трех морепродуктов, богатых «солнечным» витамином.

На первом месте среди источников витамина D находится печень трески — в 100 граммах этого продукта содержится целых 25 суточных доз этого важного вещества. Чтобы восполнить дефицит, достаточно съедать всего 4 грамма печени трески в день.

Следующим в списке идет сельдь северных морей, которая содержит 4 суточные нормы витамина D в 100 граммах. Рекомендуемая дневная порция составляет 25 граммов.

Замыкает тройку лидеров лосось, 100 граммов которого обеспечивают сразу 2 суточные дозы витамина D. Таким образом, всего 50 граммов этой рыбы в день помогут восстановить необходимый баланс.

Статья носит информационный характер. Могут иметься противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем менять свой рацион.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru