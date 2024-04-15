Апрельская подкормка для пионов: как вырастить гигантские цветы размером с футбольный мяч

09:17, 15 апр 2024

Пионы — это поистине королевские растения, которые привносят роскошь и изящество в любой сад. Однако за их пышным и впечатляющим цветением стоит правильный уход и своевременные подкормки.

Автор канала «Виктория Радзевская — Дачные секреты» поделилась важными советами, которые помогут каждому дачнику добиться настоящего цветочного великолепия.

Чтобы пионы радовали пышным и красивым цветением, необходимо позаботиться о них уже в апреле. После зимы почва вокруг растений сильно уплотняется, поэтому важно провести рыхление. Это позволит обеспечить доступ воздуха и воды к корневой системе, предотвратив риск гниения.

Первую весеннюю подкормку лучше всего выполнить сразу с приходом тепла. Однако если нет такой возможности, то можно воспользоваться специальным средством. Степень цветения пионов напрямую зависит от скорости наращивания зеленой массы, поэтому в качестве удобрения стоит использовать вещество, богатое азотом.

Автор канала предлагает простой и эффективный рецепт:

«В 10 литрах воды развожу 15 г аммиачной селитры. Возле каждого куста пиона делаю несколько небольших ямок глубиной 10-15 см и заливаю в них приготовленный раствор. Как только жидкость впитается, засыпаю ямки землей и мульчирую куст перегноем».

Такая подкормка позволит пионам набрать мощь и порадовать роскошными цветами.

Использование других удобрений во время похолодания может оказаться менее эффективным, поскольку в таких условиях лучше всего действует именно аммиачная селитра.

Автор: Алия Карачурина