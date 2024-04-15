Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Апрельская подкормка для пионов: как вырастить гигантские цветы размером с футбольный мяч

Апрельская подкормка для пионов: как вырастить гигантские цветы размером с футбольный мяч

09:17, 15 апр 2024

Пионы — это поистине королевские растения, которые привносят роскошь и изящество в любой сад. Однако за их пышным и впечатляющим цветением стоит правильный уход и своевременные подкормки.

Автор канала «Виктория Радзевская — Дачные секреты» поделилась важными советами, которые помогут каждому дачнику добиться настоящего цветочного великолепия.

Чтобы пионы радовали пышным и красивым цветением, необходимо позаботиться о них уже в апреле. После зимы почва вокруг растений сильно уплотняется, поэтому важно провести рыхление. Это позволит обеспечить доступ воздуха и воды к корневой системе, предотвратив риск гниения.

Секреты идеального места для фиалки: как создать условия для пышного цветения

Читайте также:

Секреты идеального места для фиалки: как создать условия для пышного цветения

Первую весеннюю подкормку лучше всего выполнить сразу с приходом тепла. Однако если нет такой возможности, то можно воспользоваться специальным средством. Степень цветения пионов напрямую зависит от скорости наращивания зеленой массы, поэтому в качестве удобрения стоит использовать вещество, богатое азотом.

Автор канала предлагает простой и эффективный рецепт:

«В 10 литрах воды развожу 15 г аммиачной селитры. Возле каждого куста пиона делаю несколько небольших ямок глубиной 10-15 см и заливаю в них приготовленный раствор. Как только жидкость впитается, засыпаю ямки землей и мульчирую куст перегноем».

Такая подкормка позволит пионам набрать мощь и порадовать роскошными цветами.

Использование других удобрений во время похолодания может оказаться менее эффективным, поскольку в таких условиях лучше всего действует именно аммиачная селитра.

Автор: Алия Карачурина
Теги: советы цветы пионы
Читайте также

Секреты идеального места для фиалки: как создать условия для пышного цветения
Это интересно
Секреты идеального места для фиалки: как создать условия для пышного цветения
Рассада томатов будет крепкой: нужно внести в почву одно лишь средство – результат удивит
Это интересно
Рассада томатов будет крепкой: нужно внести в почву одно лишь средство – результат удивит
Герань зацветет, как никогда: секрет пышного цветения, который вы не знали
Это интересно
Герань зацветет, как никогда: секрет пышного цветения, который вы не знали
Засохшие цветы оживут и зацветут даже зимой: ботаник рассказал о чудодейственной подкормке
Это интересно
Засохшие цветы оживут и зацветут даже зимой: ботаник рассказал о чудодейственной подкормке


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok