Закопайте магнит на грядке с овощами: вот для чего это нужно, результат вас ошарашит
09:25, 15 апр 2024
Мечта о богатом и щедром урожае — это то, к чему стремится каждый дачник. И в погоне за заветными плодами мы готовы пробовать самые разные методы и хитрости. Сегодня мы хотим поделиться с вами одним из таких удивительных лайфхаков — использованием магнитов на огороде.
— Эксперименты, связанные с влиянием электромагнитного поля на растения, ведутся давно, — утверждает агроном Ксения Давыдова. — Мои коллеги из Белорусской сельскохозяйственной академии провели ряд опытов и доказали, что магниты благотворно влияют на рост и развитие сельскохозяйственных культур. Закопанные в грядках с овощами, они провоцируют активный рост корневой системы и зеленой массы".
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Но это еще не все — магнитное поле также позволяет улучшить вкусовые качества плодов за счет накопления в них большего количества сахаров. Более того, с помощью магнитов можно буквально воскрешать погибающие кусты и деревья — электромагнитные волны стимулируют их к активному выпуску новых побегов.
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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