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Такого урожая огурцов вы никогда не видели: высыпьте под каждый куст эту экологически чистую подкормку

Такого урожая огурцов вы никогда не видели: высыпьте под каждый куст эту экологически чистую подкормку

09:33, 15 апр 2024

Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии, рассказала об отличном способе, который поможет садоводам-любителям и профессионалам добиться поистине впечатляющих результатов.

Оказывается, чтобы огуречные плети радовали невероятным урожаем, нужно всего лишь добавить в каждую посадочную лунку перед высадкой рассады обычную столовую ложку дробленого гороха.
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Благодаря содержащемуся в горохе белку, он обеспечит огурцы необходимым азотом и другими важными питательными микроэлементами. Кроме того, горох богат углеводами, которые являются превосходным источником питания для полезных почвенных микроорганизмов. Эти микроорганизмы, в свою очередь, преобразуют фосфаты в легкодоступную для растений форму, позволяя огурцам получать все необходимые вещества на протяжении всего сезона.

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огурцы удобрения
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