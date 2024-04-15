Такого урожая огурцов вы никогда не видели: высыпьте под каждый куст эту экологически чистую подкормку

09:33, 15 апр 2024

Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии, рассказала об отличном способе, который поможет садоводам-любителям и профессионалам добиться поистине впечатляющих результатов.

Оказывается, чтобы огуречные плети радовали невероятным урожаем, нужно всего лишь добавить в каждую посадочную лунку перед высадкой рассады обычную столовую ложку дробленого гороха.

Благодаря содержащемуся в горохе белку, он обеспечит огурцы необходимым азотом и другими важными питательными микроэлементами. Кроме того, горох богат углеводами, которые являются превосходным источником питания для полезных почвенных микроорганизмов. Эти микроорганизмы, в свою очередь, преобразуют фосфаты в легкодоступную для растений форму, позволяя огурцам получать все необходимые вещества на протяжении всего сезона.

Автор: Семен Подгорный