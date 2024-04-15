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Эти продукты разжижат вашу кровь: уйдут тромбозы, инфаркты и инсульты

Эти продукты разжижат вашу кровь: уйдут тромбозы, инфаркты и инсульты

09:41, 15 апр 2024

Густая, вязкая кровь может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем, но врачи уверяют — с помощью простых продуктов из вашего холодильника можно легко исправить ситуацию и избежать серьезных последствий.

Заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как тромбоз, инсульт или инфаркт, зачастую берут свое начало в изменении состава крови. Когда она становится чрезмерно густой и вязкой, снижается ее способность свободно циркулировать по организму, что чревато весьма печальными последствиями. Однако доктор-нутрициолог Ната Гончар уверяет, что справиться с этой проблемой достаточно просто — достаточно пересмотреть свой рацион питания.
- Густая кровь часто является следствием неправильных пищевых привычек и малоподвижного образа жизни, — говорит Ната. — Злоупотребление насыщенными жирами, фастфудом, полуфабрикатами и промышленной выпечкой негативно сказывается на качестве крови, делая ее более вязкой и густой».
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Чтобы разжижить кровь и вернуть ей нормальную консистенцию, специалист рекомендует обратить внимание на ряд продуктов, которые обладают природными антикоагулянтными свойствами. В их числе оказались чеснок, морская рыба, оливковое масло, имбирь, листовая зелень, ананас и морская капуста. Эти продукты способны «разжижать» кровь, не уступая по эффективности дорогостоящим лекарственным средствам.

- Достаточно включать эти полезные продукты в рацион хотя бы несколько раз в неделю, и вы увидите, как ваше самочувстие улучшится, — советует Ната. — А если употреблять их ежедневно, результат будет еще более впечатляющим».

Данная статья носит информационный характер. Перед внесением изменений в свой рацион обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье кровь
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