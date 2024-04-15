Эти два напитка сделают любой шашлык мягким и нежным: про остальные рецепты сразу забудете

10:28, 15 апр 2024

Готовите шашлык и мечтаете о мягком, нежном и вкусном мясе? Тогда этот рецепт для вас! Уникальное сочетание айрана и кефира в маринаде делает любое мясо - говядину, баранину, свинину или курицу - просто тающим во рту.

Секрет успеха кроется в особенностях этих молочных продуктов. Кислота, содержащаяся в айране и кефире, эффективно размягчает волокна мяса. Но это еще не все - благодаря этому компоненту, мясо также приобретает изысканный, нежный вкус.

Для создания этого чудесного маринада вам потребуется всего несколько простых ингредиентов: 2 кг мяса, 6 головок репчатого лука, 250 мл айрана, 500 мл кефира и немного соли. Поместите мясо и лук в глубокую емкость, залейте их молочной смесью, тщательно перемешайте и оставьте настаиваться в холодильнике хотя бы на ночь.

Благодаря волшебному воздействию кисломолочных напитков, ваше мясо станет невероятно мягким, сохранив при этом насыщенный вкус. А золотистая корочка, полученная при жарке на углях, дополнит эту аппетитную картину.

Автор: Вадим Рудаков