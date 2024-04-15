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Как понять без анализов, густая ли у вас кровь: врач назвал сигналы-предвестники тромбоза

Как понять без анализов, густая ли у вас кровь: врач назвал сигналы-предвестники тромбоза

11:11, 15 апр 2024

Кажется, что густая кровь - это всего лишь незначительная неприятность, с которой сталкиваются многие из нас. Однако эта, на первый взгляд, безобидная проблема таит в себе серьезные риски для здоровья.

Повышенная вязкость крови может быть предвестником серьезных заболеваний, и первые сигналы опасности важно вовремя распознать. О тревожных симптомах, которые должны насторожить каждого, и своевременной диагностике рассказывает врач-микрохирург, ортопед Руслан Масгутов.

Густая, вязкая кровь существенно увеличивает вероятность развития тромбоза - опасного состояния, при котором в сосудах образуются сгустки, затрудняющие ток крови. Поэтому крайне важно вовремя распознать характерные признаки этого недуга.

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Масгутов отмечает, что чаще всего о повышенной вязкости крови сигнализируют головные боли, быстрая утомляемость, постоянная сухость во рту, сонливость и депрессивные состояния. Кроме того, у людей с густой кровью могут мерзнуть руки и ноги, а также появляться ощущение тяжести в конечностях.

Если у вас наблюдается хотя бы 2-3 из перечисленных симптомов, стоит незамедлительно обратиться к терапевту. Он проведет необходимые обследования, в том числе общий анализ крови, позволяющий определить показатель гематокрита - ключевой индикатор вязкости. Для женщин норма этого показателя составляет 36-46%, для мужчин - 40-48%.

Врач напоминает, что главная причина густой крови кроется в недостатке жидкости в организме. При обезвоживании в кровеносном русле начинают накапливаться токсические вещества, оказывающие негативное воздействие на нервные клетки. Это, в свою очередь, провоцирует апатию, снижение жизненного тонуса и другие неприятные состояния.

Статья носит информационный характер. Необходима консультация специалиста.

Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье кровь
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