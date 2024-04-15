Штаны в носки и не только: Российский Минздрав рассказал, как обезопасить себя от клещей

12:26, 15 апр 2024

Наступление весны означает для многих россиян начало сезона охоты клещей. Эти небольшие паукообразные представляют серьезную опасность, ведь их укус может стать причиной целого ряда тяжелых заболеваний, включая энцефалит, боррелиоз и риккетсиоз.

Несмотря на повсеместное распространение клещей по всей территории страны, есть простые меры, которые помогут минимизировать риск встречи с ними.

Одна из главных проблем в борьбе с клещевой угрозой заключается в том, что укус этих членистоногих зачастую остается незамеченным. Люди могут даже не почувствовать, как ядовитый паразит впивается в кожу. Однако последствия такой встречи могут быть весьма серьезными.

Чтобы избежать неприятных последствий укуса клеща, специалисты Минздрава РФ рекомендуют неукоснительно следовать пяти основным правилам.

Во-первых, необходимо правильно выбирать одежду для походов на природу - она должна быть закрытой, однотонной и светлой, чтобы клещей было легче заметить. Майку следует заправлять в брюки, а брюки - в носки. Кроме того, на ноги лучше надевать закрытую обувь.

Во-вторых, перед выходом на улицу целесообразно обработать одежду и обувь специальными репеллентными средствами.

В-третьих, нужно внимательно осматривать себя после возвращения домой, уделяя особое внимание труднодоступным местам, таким как шея, подмышки, пояснично-крестцовая область и волосистая часть головы.

И наконец, в случае укуса клеща незамедлительно следует обратиться к врачу, который безопасно извлечет паразита и назначит необходимые профилактические меры.

Автор: Алия Карачурина