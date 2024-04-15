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Чем заменить весной дорогущие свежие фрукты и овощи – советы диетолога

Чем заменить весной дорогущие свежие фрукты и овощи – советы диетолога

14:21, 15 апр 2024

Весна — время, когда наш организм особенно нуждается в обилии свежих овощей, фруктов и ягод. Однако цены на них кусаются. Известный диетолог Маргарита Королева раскрывает секреты сохранения витаминного богатства в нашем рационе даже в этот период.

Хотя свежая зелень и сочные ягоды еще не появились на прилавках, диетолог советует использовать в качестве замены свежезамороженные аналоги.

— В них сохранились все полезные клетчатка, минералы и витамины, которые были в них изначально, — объясняет Маргарита Королева.
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По ее словам, даже ранняя весенняя зелень, выращенная в тепличных условиях, станет прекрасным дополнением к полезным весенним салатам.

Круглый год обязательным пунктом рациона должны оставаться зерновые культуры. Диетолог рекомендует на завтрак готовить геркулес, предварительно замочив его на ночь в теплой воде. Это не только обеспечит организм полезными пробиотиками и пребиотиками, но и напитает энергией на целый день. В кашу можно добавить сезонные фрукты или ягоды.

Другими полезными завтраками могут стать творог, запеканки и яйца. Обед должен состоять из мясных блюд с разнообразными овощными гарнирами. Важно также следить за водным балансом и пить воду между приемами пищи.

Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы здоровье
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