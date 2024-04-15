Рецепт идеального сала в горячем рассоле: тает во рту, нежнее не бывает

16:11, 15 апр 2024

Если вы считали, что приготовить сало - это просто как дважды два, пора переосмыслить это убеждение. Оказывается, чтобы получить нежную, ароматную и невероятно вкусную закуску, необходимо знать несколько хитростей.

Секрет кроется в правильном соотношении ингредиентов и особой технике варки. Итак, для создания кулинарного шедевра вам потребуются:

Сначала тщательно промойте сало и высушите его бумажными полотенцами. Затем в кастрюле доведите до кипения воду, бросьте туда лавровый лист, соль, чёрный перец и чеснок. Аккуратно опустите сало в кипящий рассол и варите его на медленном огне ровно 10 минут.

После этого дайте рассолу полностью остыть, а затем уберите кастрюлю в холодильник на сутки. Достав сало, присыпьте его дополнительно небольшим количеством соли, чеснока и перца. Готовую закуску можно смело помещать в морозильную камеру, она будет идеально храниться там долгое время.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ютуб-канал "Еда на любой вкус"