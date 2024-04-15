Срочно удаляйте: Сбербанк обратился к россиянам с предупреждением

19:33, 15 апр 2024

Недавно в популярном магазине App Store появилось поддельное приложение, маскирующееся под официальное приложение Сбербанка. Эта зловредная программа, разработанная неизвестной китайской компанией, ставит под угрозу сохранность личных данных и финансов доверчивых пользователей.

Злоумышленники тщательно стилизовали свое творение под фирменный стиль Сбербанка, используя знакомые логотипы и элементы интерфейса. Однако за этим обманчивым фасадом кроется реальная угроза: вместо предоставления легитимных банковских услуг, эта поддельная программа предназначена для кражи конфиденциальной информации, таких как учетные данные, реквизиты карт и даже средства со счетов.

Представители Сбербанка уже выступили с заявлением — скачивать и использовать это приложение категорически запрещено. Оно никак не связано с официальными сервисами банка и может нанести серьезный ущерб тем, кто ему доверится.

В последние месяцы участились случаи появления фальшивых банковских приложений, например, программ, маскирующихся под Тинькофф и Газпромбанк. Если подобные зловреды уже загружены на смартфон, их необходимо немедленно удалить и сменить все пароли для доступа в настоящие банковские приложения.

Автор: Алия Карачурина